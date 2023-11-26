«Амур» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Хабаровске 26 ноября. Гости победили со счетом 5:2.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сочи» отыгрался с 0:2 и забросил пять шайб подряд.

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