«Амур» одержал волевую победу над «Сочи»

«Амур» одержал волевую победу нал «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровский клуб выиграл на своем льду со счетом 4:3.

Сочинцы открыли счет в начале первого периода, когда отличился нападающий Андрей Алтыбармакян.

Потом забивали только игроки «Амура». Очередную шайбу забросил арендованный у «Локомотива» нападающий Ярослав Лихачев, также голами отметились защитники Виктор Болдаев и Артем Аляев.

В третьем периоде сочинцы усилиями нападающих Артемя Тянулина и Уирилла Петьква сравняли счет, но победу «Амуру» принес второй точный бросок в матче Аляева.

Хабаровчане перервали серию из трех поражений подряд.

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«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы: Алтыбармакян — 2 (Феоктистов, Попугаев), 3:57 — 0:1. Лихачев — 6 (Минаев), 6:36 — 1:1. Балдаев — 1 (Слепец, Коротких), 15:37 — 2:1. Аляев — 1 (Руденков, Кейлоф), 29:43 — 3:1. Тянулин — 3 (бол., Зоркин), 47:37 — 3:2. Петьков — 4 (Гараев), 48:09 — 3:3. Аляев — 2 (бол., Лихачев, Николишин), 55:23 — 4:3.

Вратари: Аликин — Мельничук (59:05).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 42 (18+15+9) — 32 (4+10+18).

Судьи: Наумов, Фатеев.

6 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 3211 зрителей.