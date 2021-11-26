«Сочи» обыграл «Амур» и одержал третью победу подряд
14:25
«Сочи» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.
В составе сочинцев отличились Никита Точицкий и Василий Глотов.
«Сочи» одержал третью победу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Точицкий — 3 (Петьков), 24:23 — 0:1. Глотов — 8 (п.в.), 58:37 — 0:2.
Вратари: Аликин (57:31 — 58:37, 59:48) — Хелльберг.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 39 (17+6+16) — 30 (12+10+8).
Судьи: Гофман, Соин.
26 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.
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