СКА в Хабаровске обыграл «Амур», Гальченюк оформил дубль
СКА в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Амур» со счетом 4:0.
Дубль оформил Алекс Гальченюк, еще по голу забили Владимир Алистров и Василий Глотов.
После этого матча СКА с 8 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Амур» с 8 очками — на девятой строчке Востока.
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«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Алистров — 3, 1:16 — 0:1. Гальченюк — 1 (бол., Алистров, Толчинский), 36:16 — 0:2. Гальченюк — 2 (Кадейкин), 51:56 — 0:3. Глотов — 2 (Алистров), 56:58 — 0:4.
Вратари: Лозебников — Плешков.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 39 (6+17+16) — 34 (9+14+11).
Судьи: Ромасько, Соин.
23 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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|5
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|Витязь
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|2
|Ак Барс
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|6
|2
|12
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|4
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|8
|4
|4
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|9
|Амур
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|3
|6
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|2
|6
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|11
|Адмирал
|8
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|12
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28.09
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|0 : 4
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 5
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|23.09
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|- : -
|23.09
|17:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -
|23.09
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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