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Сегодня, 12:23

СКА в Хабаровске обыграл «Амур», Гальченюк оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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СКА в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Амур» со счетом 4:0.

Дубль оформил Алекс Гальченюк, еще по голу забили Владимир Алистров и Василий Глотов.

После этого матча СКА с 8 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Амур» с 8 очками — на девятой строчке Востока.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Алистров — 3, 1:16 — 0:1. Гальченюк — 1 (бол., Алистров, Толчинский), 36:16 — 0:2. Гальченюк — 2 (Кадейкин), 51:56 — 0:3. Глотов — 2 (Алистров), 56:58 — 0:4.

Вратари: Лозебников — Плешков.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 39 (6+17+16) — 34 (9+14+11).

Судьи: Ромасько, Соин.

23 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

КХЛ
ХК Амур
ХК СКА
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Динамо М 10 8 2 16
2 Торпедо 8 6 2 13
3 Сочи 9 6 3 12
4 Локомотив 8 6 2 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Куньлунь РС 10 5 5 10
7 СКА 9 4 5 8
8 Северсталь 7 3 4 7
9 Динамо Мн 8 3 5 7
10 ЦСКА 9 3 6 7
11 Витязь 10 1 9 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Автомобилист 10 5 5 12
4 Лада 9 5 4 11
5 Сал. Юлаев 8 5 3 10
6 Авангард 7 5 2 10
7 Трактор 9 4 5 9
8 Сибирь 8 4 4 9
9 Амур 9 3 6 8
10 Барыс 8 2 6 7
11 Адмирал 8 2 6 6
12 Нефтехимик 8 1 7 3
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Амур – СКА
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23.09 10:00
Адмирал – Динамо М
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23.09 13:30
Спартак – Трактор
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Сибирь – Барыс
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Лада – Куньлунь РС
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Северсталь – Металлург Мг
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