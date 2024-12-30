«Амур» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

«Сибирь» набрала 37 очков в 38 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Амур» идет последним с 21 очком после 40 игр.