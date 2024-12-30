Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:15

«Амур» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Начало матча на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске — в 10.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Амур» — «Сибирь» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Хабаровска транслировать игру будет канал «Губерния», Новосибирска — канал «ОТС».

Изучайте ключевые события и результат игры «Амур» — «Сибирь» в нашем матч-центре.

«Амур» провел 39 матчей и набрал 21 очко, у «Сибири» — 35 очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Хабаровчане в предыдущей встрече сезона уступили «Салавату Юлаеву» (4:5 ОТ), а новосибирцы обыграли «Адмирал» (1:0 ОТ).

Матч «Амур» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
Читайте также
Лавров сообщил о нежелании России участвовать в новом «саммите мира» Зеленского
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Названы самые скандальные разводы спортсменов в 2024 году
Юрист заявил о невозможности вывезти тело Бугаева из зоны СВО из-за боевых действий
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Популярное видео
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Десятков — о поражении от «Спартака»: «Мы допустили ошибку, взяв просмотр»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 42 32 10 66
2 ЦСКА 39 25 14 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо Мн 40 22 18 49
6 Динамо М 40 23 17 49
7 Северсталь 39 24 15 48
8 Торпедо 38 17 21 41
9 Витязь 39 16 23 36
10 Куньлунь РС 39 15 24 34
11 Сочи 39 12 27 27
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 38 26 12 54
2 Трактор 40 24 16 52
3 Ак Барс 37 24 13 50
4 Металлург Мг 40 23 17 48
5 Автомобилист 38 21 17 47
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 38 18 20 39
8 Нефтехимик 39 13 26 37
9 Сибирь 37 16 21 35
10 Лада 36 14 22 33
11 Барыс 42 10 32 23
12 Амур 39 8 31 21
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
30.12 10:30
Амур – Сибирь
 - : -
30.12 14:00
Авангард – Металлург Мг
 - : -
30.12 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
30.12 15:00
Автомобилист – Лада
 - : -
30.12 17:00
Торпедо – Куньлунь РС
 - : -
30.12 17:00
Ак Барс – Северсталь
 - : -
30.12 17:00
Нефтехимик – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости