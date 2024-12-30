«Амур» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Амур» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 30 декабря. Начало матча на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске — в 10.30 по московскому времени.
Трансляцию игры «Амур» — «Сибирь» в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Хабаровска транслировать игру будет канал «Губерния», Новосибирска — канал «ОТС».
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«Амур» провел 39 матчей и набрал 21 очко, у «Сибири» — 35 очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Хабаровчане в предыдущей встрече сезона уступили «Салавату Юлаеву» (4:5 ОТ), а новосибирцы обыграли «Адмирал» (1:0 ОТ).
Матч «Амур» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|39
|25
|14
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|6
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|7
|Северсталь
|39
|24
|15
|48
|8
|Торпедо
|38
|17
|21
|41
|9
|Витязь
|39
|16
|23
|36
|10
|Куньлунь РС
|39
|15
|24
|34
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|38
|26
|12
|54
|2
|Трактор
|40
|24
|16
|52
|3
|Ак Барс
|37
|24
|13
|50
|4
|Металлург Мг
|40
|23
|17
|48
|5
|Автомобилист
|38
|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|38
|18
|20
|39
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|30.12
|10:30
|
Амур – Сибирь
|- : -
|30.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|- : -
|30.12
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|30.12
|15:00
|
Автомобилист – Лада
|- : -
|30.12
|17:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|30.12
|17:00
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -