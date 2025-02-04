«Амур» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Амур» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 января. Игра начнется в 12.00 по московскому времени и пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске.
Транслировать встречу в прямом эфире будут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд матч покажут на хабаровском канале «Губерния» и новосибирском канале «ОТС».
Отслеживайте ключевые события и результат игры «Амур» — «Сибирь» в матч-центре нашего сайта.
В регулярном чемпионате-2024/25 «Амур» провел 51 матч и набрал 31 очко, у «Сибири» — 50 матчей и 52 очка.
Эта игра станет для соперников третьей в текущем сезоне. Первая встреча прошла в Новосибирске 21 декабря и завершилась победой «Амура» (5:1). Вторая состоялась 30 декабря в Хабаровске — и победа осталась за «Сибирью» (4:3).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|3
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|4
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|5
|Спартак
|50
|29
|21
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|49
|26
|23
|59
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|51
|22
|29
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|3
|Автомобилист
|50
|31
|19
|68
|4
|Ак Барс
|50
|33
|17
|68
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|51
|27
|24
|57
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|4.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|- : -
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -