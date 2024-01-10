Видеотрансляция игры КХЛ «Амур» — «Сибирь» в Кинопоиске начнется в 11.45 10 января

10 января «Амур» на домашнем льду «Платинум-Арены» в Хабаровске примет «Сибирь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Амур» — «Сибирь» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 11.45 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Сибирь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Амур» с 50 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 51 баллом располагается на восьмой строчке на Востоке.

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