«Сибирь» победила «Амур» в КХЛ
«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.
По два очка у гостей набрали Егор Аланов (0+2), Брэндон Лайпсик (1+1) и Кирилл Рассказов (1+1). Еще по одной шайбе забросили Владислав Кара, Тэйлор Бек и Никита Коротков.
У хабаровчан отличился Девин Броссо.
«Сибирь» (54 очка) после 51 матча занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (31) идет 11-м после 52 игр.
Голы: Броссо — 11 (О. Ли, Коротких), 0:36 — 1:0. Кара — 11 (Рассказов, Белоусов), 22:30 — 1:1. Бек — 13 (Лайпсик, Аланов), 30:23 — 1:2. Рассказов — 6, 41:28 — 1:3. Лайпсик — 11 (Ахияров, Андреофф), 44:56 — 1:4. Коротков — 4 (Берлев, Аланов), 53:30 — 1:5.
Вратари: Джурасик — Костин.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 42 (13+15+14) — 34 (8+11+15).
Судьи: Раминг, Ромасько.
4 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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|50
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|59
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|1
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|34
|20
|74
|2
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|17
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|21
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|57
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|51
|23
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|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|49
|18
|31
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|4.02
|12:00
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Амур – Сибирь
|1 : 5
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|- : -
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -