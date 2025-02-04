«Сибирь» победила «Амур» в КХЛ

«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

По два очка у гостей набрали Егор Аланов (0+2), Брэндон Лайпсик (1+1) и Кирилл Рассказов (1+1). Еще по одной шайбе забросили Владислав Кара, Тэйлор Бек и Никита Коротков.

У хабаровчан отличился Девин Броссо.

«Сибирь» (54 очка) после 51 матча занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (31) идет 11-м после 52 игр.

Голы: Броссо — 11 (О. Ли, Коротких), 0:36 — 1:0. Кара — 11 (Рассказов, Белоусов), 22:30 — 1:1. Бек — 13 (Лайпсик, Аланов), 30:23 — 1:2. Рассказов — 6, 41:28 — 1:3. Лайпсик — 11 (Ахияров, Андреофф), 44:56 — 1:4. Коротков — 4 (Берлев, Аланов), 53:30 — 1:5.

Вратари: Джурасик — Костин.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 42 (13+15+14) — 34 (8+11+15).

Судьи: Раминг, Ромасько.

4 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.