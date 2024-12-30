Дубль Пьянова принес «Сибири» победу над «Амуром»
«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.
За новосибирскую команду дубль оформил Валентин Пьянов, еще по голу забили Никита Коротков, Алексей Яковлев.
В составе «Амура» шайбы забросили Алекс Гальченюк, Игнат Коротких и Сергей Лапин.
«Сибирь» набрала 37 очков в 38 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Амур» идет последним с 21 баллом за 40 встреч.
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Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Голы: Гальченюк — 14 (Бродхерст), 2:36 — 1:0. Пьянов — 5 (Мартынов, Карпов), 7:35 — 1:1. Коротков — 3 (Яковлев), 8:32 — 1:2. Коротких — 8, 20:35 — 2:2. Лапин — 3 (Щемеров, Грачев), 21:17 — 3:2. Яковлев — 4, 39:33 — 3:3. Пьянов — 6 (Карпов), 49:56 — 3:4.
Вратари: Джурасик (58:54) — Костин.
Штраф: 11 — 17.
Броски: 50 (17+18+15) — 27 (11+9+7).
Судьи: Наумов, Соин.
30 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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Амур – Сибирь
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