Дубль Пьянова принес «Сибири» победу над «Амуром»

«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

За новосибирскую команду дубль оформил Валентин Пьянов, еще по голу забили Никита Коротков, Алексей Яковлев.

В составе «Амура» шайбы забросили Алекс Гальченюк, Игнат Коротких и Сергей Лапин.

«Сибирь» набрала 37 очков в 38 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Амур» идет последним с 21 баллом за 40 встреч.

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«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Гальченюк — 14 (Бродхерст), 2:36 — 1:0. Пьянов — 5 (Мартынов, Карпов), 7:35 — 1:1. Коротков — 3 (Яковлев), 8:32 — 1:2. Коротких — 8, 20:35 — 2:2. Лапин — 3 (Щемеров, Грачев), 21:17 — 3:2. Яковлев — 4, 39:33 — 3:3. Пьянов — 6 (Карпов), 49:56 — 3:4.

Вратари: Джурасик (58:54) — Костин.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 50 (17+18+15) — 27 (11+9+7).

Судьи: Наумов, Соин.

30 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.