«Сибирь» по буллитам победила «Амур»
«Сибирь» одержала победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровчане смогли перевести встречу в дополнительное время в самой концовке третьего периода.
Овертайм также не выявил победителя, так что исход встречи решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Сибири».
«Сибирь» набрала 57 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет 9-м (46 очков).
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«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Шаров — 13 (бол., Йокипакка), 16:15 — 0:1. Ли — 6 (Шор, Чайковски), 33:38 — 0:2. Педан — 4 (бол., Волгин, Любимов), 44:22 — 1:2. Ленц — 8 (Педан, Терещенко), 59:37 — 2:2.
Победный буллит: Шор.
Вратари: Бартошак (58:48 — 59:37) — Красоткин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 35 (9+13+11+2) — 27 (7+6+14+0).
Судьи: Белов, Соин.
10 января. Хабаровск. «Платинум Арена». 500 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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