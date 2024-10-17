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Сегодня, 16:20

«Северсталь» победила «Амур» в Хабаровске

Руслан Минаев
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«Северсталь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Руслан Абросимов и Илья Иванцов. У хозяев отметился Игнат Коротких.

«Северсталь» набрала 20 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Амур» с 12 очками — на 11-й строчке таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Абросимов — 3 (Лишка, Грудинин), 27:27 — 0:1. Коротких — 2 (мен., Гиздатуллин), 50:11 — 1:1. Иванцов — 2, 59:28 — 1:2.

Вратари: Лозебников — Самойлов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 40 (9+18+13) — 30 (15+6+9).

Судьи: Белов, Оскирко.

17 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 6500 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Северсталь
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1 Локомотив 17 13 4 28
2 СКА 16 10 6 21
3 Северсталь 17 10 7 20
4 Спартак 15 9 6 20
5 ЦСКА 16 7 9 19
6 Торпедо 15 8 7 18
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8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 15 8 7 16
10 Куньлунь РС 16 6 10 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 16 11 5 24
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 15 9 6 18
5 Нефтехимик 16 7 9 18
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Сал. Юлаев 13 8 5 16
8 Лада 17 7 10 16
9 Адмирал 15 6 9 15
10 Авангард 16 6 10 13
11 Амур 16 5 11 12
12 Барыс 16 3 13 7
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 1 : 2
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