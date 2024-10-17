«Северсталь» победила «Амур» в Хабаровске

«Северсталь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Руслан Абросимов и Илья Иванцов. У хозяев отметился Игнат Коротких.

«Северсталь» набрала 20 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Амур» с 12 очками — на 11-й строчке таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Абросимов — 3 (Лишка, Грудинин), 27:27 — 0:1. Коротких — 2 (мен., Гиздатуллин), 50:11 — 1:1. Иванцов — 2, 59:28 — 1:2.

Вратари: Лозебников — Самойлов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 40 (9+18+13) — 30 (15+6+9).

Судьи: Белов, Оскирко.

17 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 6500 зрителей.