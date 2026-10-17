«Амур» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром» со счетом 4:3 в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.

Во втором периоде уфимская команда уступала со счетом 0:3, однако сумела забросить четыре шайбы и выиграть встречу.

В составе победителей по два очка набрали Александр Жаровский (1+1), Девин Броссо (0+2) и Максим Загребин (0+2). У хабаровчан отличились Вячеслав Войнов, Дмитрий Костенко и Федор Храпов.

«Салават Юлаев» набрал 19 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Амур» потерпел второе поражение подряд и с 17 очками располагается на пятой строчке.

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