«Амур» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 6 марта

«Амур» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 6 марта. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляцию проведут хабаровский канал «Губерния» и уфимский канал «БСТ».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Амур» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» набрал 37 очков в 61 матче и перед игровым днем занимает 11-е место на «Востоке». «Салават Юлаев» с 83 очками в 62 играх идет вторым в конференции.