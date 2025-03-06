«Амур» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Амур» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 6 марта
«Амур» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 6 марта. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляцию проведут хабаровский канал «Губерния» и уфимский канал «БСТ».
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Амур» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре нашего сайта.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» набрал 37 очков в 61 матче и перед игровым днем занимает 11-е место на «Востоке». «Салават Юлаев» с 83 очками в 62 играх идет вторым в конференции.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|28
|10
|60
|2
|Авангард
|37
|25
|12
|53
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Автомобилист
|39
|22
|17
|47
|5
|Нефтехимик
|40
|19
|21
|41
|6
|Трактор
|39
|17
|22
|39
|7
|Амур
|39
|15
|24
|36
|8
|Салават Юлаев
|39
|16
|23
|35
|9
|Барыс
|40
|14
|26
|34
|10
|Сибирь
|39
|14
|25
|32
|11
|Адмирал
|37
|12
|25
|30
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|41
|25
|16
|54
|2
|Северсталь
|39
|26
|13
|53
|3
|Динамо Мн
|37
|24
|13
|53
|4
|Динамо М
|39
|25
|14
|52
|5
|Торпедо НН
|38
|23
|15
|50
|6
|СКА
|37
|20
|17
|45
|7
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|8
|ЦСКА
|40
|18
|22
|43
|9
|Шанхай Дрэгонс
|38
|15
|23
|39
|10
|Сочи
|36
|10
|26
|26
|11
|Лада
|38
|11
|27
|25
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
|27.12
|14:30
|Барыс – Амур
|- : -
|27.12
|17:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
Новости