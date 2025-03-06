Хоккей
6 марта, 10:15

«Амур» — «Салават Юлаев»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Амур» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 6 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и «Салават Юлаев» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 6 марта. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляцию проведут хабаровский канал «Губерния» и уфимский канал «БСТ».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Амур» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» набрал 37 очков в 61 матче и перед игровым днем занимает 11-е место на «Востоке». «Салават Юлаев» с 83 очками в 62 играх идет вторым в конференции.

Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 38 28 10 60
2 Авангард 37 25 12 53
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Автомобилист 39 22 17 47
5 Нефтехимик 40 19 21 41
6 Трактор 39 17 22 39
7 Амур 39 15 24 36
8 Салават Юлаев 39 16 23 35
9 Барыс 40 14 26 34
10 Сибирь 39 14 25 32
11 Адмирал 37 12 25 30
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 41 25 16 54
2 Северсталь 39 26 13 53
3 Динамо Мн 37 24 13 53
4 Динамо М 39 25 14 52
5 Торпедо НН 38 23 15 50
6 СКА 37 20 17 45
7 Спартак 39 20 19 45
8 ЦСКА 40 18 22 43
9 Шанхай Дрэгонс 38 15 23 39
10 Сочи 36 10 26 26
11 Лада 38 11 27 25
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
27.12 14:30 Барыс – Амур - : -
27.12 17:00 Ак Барс – Трактор - : -
Все результаты / календарь

