«Салават Юлаев» обыграл «Амур» на выезде и обеспечил себе место в плей-офф

«Салават Юлаев» победил «Амур» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей заброшенными шайбами отметились Артем Пименов, Егор Сучков, Евгений Кузнецов и Девин Броссо. У хозяев единственный гол забил Данил Юртайкин.

У «Амура» прервалась серия из трех побед подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 55 очками после 62 игр. «Салават Юлаев» (70 очков после 62 встреч) располагается на пятом месте. Победа над «Амуром» гарантировала ему место в плей-офф.

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