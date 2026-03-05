«Амур» и «Салават Юлаев» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 5 марта. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Хабаровска могут смотреть игру на телеканале «Губерния ТВ» (начало эфира — в 19.00 по местному времени), в Башкортостане трансляция пройдет на телеканале БСТ (начало эфира — в 14.00 по местному времени).

«Амур» набрал 55 очков в 61 матче и занимает девятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 68 очками в 61 игре идет на пятой строчке «Востока».

Матч «Амур» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс