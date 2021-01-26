«Салават Юлаев» обыграл «Амур»
14:37
«Салават Юлаев» обыграл «Амур» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Джеффри Платт и Теему Хартикайнен.
«Салават Юлаев» после 51 матча занимает в таблице Восточной конференции 3-е место с 65 очками. «Амур» на «Востоке» занимает 10-е место, имея в активе 40 очков после 49 игр.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Плэтт — 9 (бол., Ларсен, Алексеев), 5:02 — 0:1. Шаров — 4, 27:20 — 1:1. Хартикайнен — 23 (Ларсен, Маннинен), 43:37 — 1:2.
Вратари: Лангхамер (58:42) — Метсола.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 46 (7+17+22) — 27 (8+8+11).
Судьи: Васильев, Морозов.
26 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
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