«Салават Юлаев» обыграл «Амур» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джеффри Платт и Теему Хартикайнен.

«Салават Юлаев» после 51 матча занимает в таблице Восточной конференции 3-е место с 65 очками. «Амур» на «Востоке» занимает 10-е место, имея в активе 40 очков после 49 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Плэтт — 9 (бол., Ларсен, Алексеев), 5:02 — 0:1. Шаров — 4, 27:20 — 1:1. Хартикайнен — 23 (Ларсен, Маннинен), 43:37 — 1:2.

Вратари: Лангхамер (58:42) — Метсола.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 46 (7+17+22) — 27 (8+8+11).

Судьи: Васильев, Морозов.

26 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».