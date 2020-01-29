«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в серии буллитов

«Амур» с минимальным счетом обыграл «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ. В основное время и овертайм команды не забросили ни одной шайбы, а в серии послематчевых буллитов хабаровчане реализовали две попытки, уфимцы — ни одной.

В таблице «Востока» «Амур» идет на предпоследнем месте с 48 очками. «Салават Юлаев» — шестой с 58 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Вл. Ушенин.

Вратари: Аликин — Метсола.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (8+11+2+3) — 36 (13+12+5+6).

Судьи: Букин, Франо.

29 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».