«Амур» разорвал контракт с Воробьевым из-за грубого нарушения специалистом трудовых обязанностей
13:13
«Амур» официально расторг договор с тренером Владимиром Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Контракт с занимавшим должность главного тренера «Амура» Владимиром Воробьевым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей», — говорится в сообщении клуба.
Главным тренером команды в матче против минского «Динамо» станет старший тренер Михаил Кравец.
В текущем сезоне «Амур» одержал две победы в регулярном чемпионате.
Матч против минского «Динамо» состоится 27 сентября в 19:10 по московскому времени.
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