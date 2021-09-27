«Амур» разорвал контракт с Воробьевым из-за грубого нарушения специалистом трудовых обязанностей

«Амур» официально расторг договор с тренером Владимиром Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Контракт с занимавшим должность главного тренера «Амура» Владимиром Воробьевым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей», — говорится в сообщении клуба.

??Контракт с занимавшим должность главного тренера «Амура» Владимиром Воробьёвым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей.



Обязанности главного тренера команды в матче против минского «Динамо» будет исполнять старший тренер Михаил Кравец. pic.twitter.com/K5BVgijSae — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) September 27, 2021

Главным тренером команды в матче против минского «Динамо» станет старший тренер Михаил Кравец.

В текущем сезоне «Амур» одержал две победы в регулярном чемпионате.

Матч против минского «Динамо» состоится 27 сентября в 19:10 по московскому времени.