Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Амур» разорвал контракт с Воробьевым из-за грубого нарушения специалистом трудовых обязанностей

13:13
Владимир Воробьев. Фото ХК "Амур"
Владимир Воробьев. Фото ХК &quot;Амур&quot;
Теги:

«Амур» официально расторг договор с тренером Владимиром Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Контракт с занимавшим должность главного тренера «Амура» Владимиром Воробьевым расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей», — говорится в сообщении клуба.

Главным тренером команды в матче против минского «Динамо» станет старший тренер Михаил Кравец.

В текущем сезоне «Амур» одержал две победы в регулярном чемпионате.

Матч против минского «Динамо» состоится 27 сентября в 19:10 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
11
Офсайд