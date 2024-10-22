«Амур» расторг соглашение с тренером нападающих Федоровым
«Амур» объявил об отставке тренера нападающих Евгения Федорова.
«Руководство ХК «Амур» приняло решение расторгнуть соглашение с тренером нападающих Евгением Федоровым. Мы благодарим Евгения Юрьевича за работу и желаем успехов!» — говорится в заявлении хабаровского клуба.
Федоров вошел в тренерский штаб «Амура» в июле этого года. Он помогал главному тренеру Андрею Мартемьянову в работе над атакующими схемами и игрой в большинстве.
Клуб из Хабаровска набрал 12 очков за 17 матчей в нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ и занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции.
Источник: https://t.me/hcamur1957/13540
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