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«Амур» расторг контракты с Максимом Карповым и Ильей Каблуковым

12:44
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«Амур» расторг контракт с нападающими Ильей Каблуковым и Маскимом Карповым, сообщает Twitter КХЛ.

Ранее «Амур» выменял права на игроков у СКА, а петербуржцы получили форварда Егора Спиридонова, права на защитника Егора Замулу.

По информации «СЭ», Каблуков и Карпов станут игроками «Металлурга».

В минувшем сезоне 28-летний Карпов провел 54 матча в регулярном сезоне КХЛ и набрал 15 (8+7) очков. На счету 32-летнего Каблукова — три результативные передачи в 48 встречах.

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