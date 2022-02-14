«Амур» расторг контракты с двумя игроками

«Амур» расторг контракты с нападающим Святославом Гребенщиковым (с сохранением прав на игрока) и защитником Алексеем Волгиным, информирует сайт КХЛ.

У Гребенщикова в сезоне-2021/22 за хабаровский клуб — 24 матча, 8 (3+5) очков, показатель полезности «-3».

Волгин сыграл за «Амур» в нынешнем чемпионате 35 матчей, набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «-4».

Напомним, «Амур» не попал в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, заняв 10-е место в таблице Восточной конференции по итогам досрочно остановленного регулярного сезона КХЛ.