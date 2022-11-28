«Амур» расторг контракт с защитником Йорданом

Защитник «Амура» Михал Йордан покинул клуб. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает сайт КХЛ.

32-летний игрок проводил в хабаровском клубе 6-й сезон подряд.

В текущем сезоне Йордан сыграл 22 матча, в которых набрал 11 (2+9) очков при полезности «минус 6» и 8 минутах штрафа.

Йордан ранее объяснил, что вернется в Чехию по семейным обстоятельствам.