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Сегодня, 12:36

«Амур» расторг контракт с вратарем Бобковым

Алина Савинова
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Вратарь Игорь Бобков покинул «Амур», сообщает пресс-служба хабаровчан. Контракт с 33-летним хоккеистом расторгнут по инициативе клуба.

Голкипер выступал за «Амур» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Бобков провел 20 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надежности 2,97, отражая 89,7% бросков по своим воротам.

Ранее в своей карьере Бобков играл за «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард» и «Адмирал». Также у него был опыт выступления в АХЛ — в составе фарм-клубов «Тампы» и «Анахайма».

Источник: https://t.me/hcamur1957/15075
Игорь Бобков
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 35 16 19 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 37 18 19 41
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 34 16 18 34
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