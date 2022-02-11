«Амур» расторг контракт с Пивцакиным

«Амур» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Никитой Пивцакиным по соглашению сторон.

30-летний игрок в этом сезоне КХЛ провел за хабаровский клуб 30 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «+1».

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Амур» в розыгрыш Кубка Гагарина не попал.