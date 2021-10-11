По обоюдному соглашению сторон расторгнуты контракты Железнякова и Машина с «Амуром»
«Амур» расторг контракт с нападающими Железковым и защитником Машином
11 октября, 14:39
«Амур» расторг контракт с нападающими Артемом Железковым и защитником Домиником Машином, сообщает пресс-служба команды.
В этом сезоне Железняков провел 9 матчей за «Амур», Машин участвовал в 15 играх. Результативными действиями хоккеисты не отметились.
Также в красноярский «Сокол» отправлен Кирилл Слепец, а к «тиграм» в ближайшее время присоединится Артур Гиздатуллин.
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