По обоюдному соглашению сторон расторгнуты контракты Железнякова и Машина с «Амуром»

«Амур» расторг контракт с нападающими Артемом Железковым и защитником Домиником Машином, сообщает пресс-служба команды.

В этом сезоне Железняков провел 9 матчей за «Амур», Машин участвовал в 15 играх. Результативными действиями хоккеисты не отметились.

Также в красноярский «Сокол» отправлен Кирилл Слепец, а к «тиграм» в ближайшее время присоединится Артур Гиздатуллин.