«Амур» расторг контракт с Хохлачевым

Нападающий «Амура» Александр Хохлачев покинул клуб, сообщает пресс-служба хабаровчан.

Контракт с 31-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Хохлачев выступал за «Амур» с 2023 года. В текущем сезоне он успел провести 21 матч, забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

После 26 матчей «Амур» с 13 очками занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции КХЛ.