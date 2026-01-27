«Амур» расторг контракт с Дубакиным

«Амур» расторг контракт с нападающим Сергеем Дубакиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

Хоккеист присоединился к хабаровскому клубу в результате обмена из «Сибири» в ноябре 2024 года. В этом сезоне 25-летний форвард набрал 7 (5+2) очков в 23 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

После 49 матчей «Амур» с 39 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.