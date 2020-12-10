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«Амур» расторг контракт с братьями Ушениными

12:35
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Форварды Владислав и Вячеслав Ушенины покидают «Амур», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с хоккеистами расторгнуто по обоюдному согласию.

В текущем сезоне Владислав провел 29 игр, забросил 2 шайбы при показателе полезности «-14». Вячеслав сыграл 29 матчей, набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-8».

В составе «Амура» Ушенины выступали с 2015 года. За это время Вячеслав сыграл 133 матча, забросил 39 шайб и сделал 94 ассиста. В активе Владислава 314 игр, 70 голов и 65 передач.

Дополнительная информация:

https://hcamur.ru/news/item/udachi-bratya/

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