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«Амур» продлит контракт с Йорданом

16:42
Михал Йордан. Фото ХК «Амур».
Михал Йордан. Фото ХК «Амур».
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Защитник Михал Йордан останется в «Амуре». Соглашение с чешским защитником будет заключено на срок до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

Следующий чемпионат для Йордана станет пятым в «Амуре». За «Тигров» Михал провел 194 матча, забросил 20 шайб, отдал 42 результативные передачи.

Прошлый сезон для защитника стал лучшим за карьеру в КХЛ. Йордан оформил первый хет-трик и стал лучшим бомбардиром среди защитников команды — 20 очков (9+11).

Сейчас капитан «Тигров» готовится к чемпионату мира в составе сборной Чехии.

Дополнительная информация:

https://www.hcamur.ru/news/item/kep-s-nami/

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