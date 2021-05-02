«Амур» продлит контракт с Йорданом

Защитник Михал Йордан останется в «Амуре». Соглашение с чешским защитником будет заключено на срок до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

Следующий чемпионат для Йордана станет пятым в «Амуре». За «Тигров» Михал провел 194 матча, забросил 20 шайб, отдал 42 результативные передачи.

Прошлый сезон для защитника стал лучшим за карьеру в КХЛ. Йордан оформил первый хет-трик и стал лучшим бомбардиром среди защитников команды — 20 очков (9+11).

Сейчас капитан «Тигров» готовится к чемпионату мира в составе сборной Чехии.