«Амур» продлил контракты с защитником Ли и голкипером Калниньшем
«Амур» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с латвийским голкипером Янисом Калниньшем и канадским защитником Кэмероном Ли.
Срок новых соглашений легионеров с хабаровским клубом рассчитан до до 30 апреля 2024 года.
В нынешнем сезоне 25-летний Ли провел за «Амур» 35 матчей и набрал 14 (5+9) очков. 31-летний Калниньш провел 19 игр, показал коэффициент надежности 2,57 и 92,3 процента отраженных бросков.
«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков.
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|10.01
|17:00
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Автомобилист – ЦСКА
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Северсталь – Торпедо
|- : -
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|19:30
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Динамо М – Сал. Юлаев
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СКА – Спартак
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