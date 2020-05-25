«Амур» продлил контракты с братьями Зогорна
14:48
«Амур» продлил контракты с чешскими нападающими Томашем и Гынеком Зогорна, сообщает пресс-служба КХЛ.
Соглашения с обоими игроками рассчитаны на 1 год. В сезоне-2019/20 30-летний Гынек провел за «Амур» 62 игры и набрал 33 (11+22) очка, на счету 32-летнего Томаша 25 (11+14) очков в 47 матчах.
Братья Зогорна остаются в «Амуре». Контракты с чешскими нападающими Гинеком (11 голов, 33 очка, 62 игры) и Томашем (11 голов, 25 очков, 47 игр) рассчитаны на 1 сезон. pic.twitter.com/5qe5obhYke— КХЛ (@khl) May 25, 2020
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