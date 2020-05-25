«Амур» продлил контракты с братьями Зогорна

«Амур» продлил контракты с чешскими нападающими Томашем и Гынеком Зогорна, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашения с обоими игроками рассчитаны на 1 год. В сезоне-2019/20 30-летний Гынек провел за «Амур» 62 игры и набрал 33 (11+22) очка, на счету 32-летнего Томаша 25 (11+14) очков в 47 матчах.