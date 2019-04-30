"Амур" на своем официальном сайте объявил о заключении новых контрактов с братьями Ушениными. Соглашения с Владиславом и Вячеславом рассчитаны на один сезон.

Напомним, что оба хоккеиста выступают за хабаровский клуб с 2015 года. 26-летний Владислав провел в прошлом сезоне 51 матч и набрал 21 (9+12) очко при показателе полезности "-5", у его брата Вячеслава 23 (8+15) очка и "-7" полезности.

По итогам минувшего сезоне чемпионата КХЛ "Амур" занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.