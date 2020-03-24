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«Амур» продлил контракт с Васильевым

13:51
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Защитник Валерий Васильев еще на два сезона продлил контракт с «Амуром», сообщается в официальном Twitter клуба.

Отмечается, что в этом сезоне 25-летний защитник стал лучшим по силовым приемам и блокированным броскам, забросив 6 шайб (4 в большинстве).


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