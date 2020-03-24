«Амур» продлил контракт с Васильевым

Защитник Валерий Васильев еще на два сезона продлил контракт с «Амуром», сообщается в официальном Twitter клуба.

Отмечается, что в этом сезоне 25-летний защитник стал лучшим по силовым приемам и блокированным броскам, забросив 6 шайб (4 в большинстве).

Валера Васильев с нами ещё на два сезона! В минувшем сезоне 25-летний защитник стал лучшим по силовым приёмам и блокированным броскам, забросил 6 шайб (4 в большинстве). pic.twitter.com/JdTcapNWK2 — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) March 24, 2020