«Амур» продлил контракт с нападающим Волгиным

«Амур» объявил о продлении контракта с форвардом Иваном Волгиным. Он рассчитан еще на один сезон.

«Огромное спасибо болельщикам за сезон-2024/25, в Хабаровске была прекрасная атмосфера на играх и огромная поддержка вне льда. Рад, что буду частью команды в новом сезоне», — цитирует Волгина пресс-служба «Амура».

21-летний нападающий в сезоне-2024/25 провел шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых не отметился очками. Среднее игровое время составило 7 минут 37 секунд.