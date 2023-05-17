«Амур» приобрел у «Локомотива» нападающего Коршкова за 1000 рублей

Как стало известно «СЭ», за приобретение нападающего Егора Коршкова хабаровский «Амур» выплатил ярославскому «Локомотиву» компенсацию в размере одной тысячи рублей.

В прошлом сезоне 26-летний хоккеист играл 40 матчей в регулярном сезоне и набрал 12 (4+8) очков.

В плей-офф он сыграл семь матчей и отдал одну результативную передачу.