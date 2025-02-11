«Амур» предложил Гальченюку новый контракт на 200 миллионов рублей за два года

Как стало известно «СЭ», «Амур» сделал предложение нападающему Александру Гальченюку о продлении контракта сроком на два года с зарплатой 100 миллионов рублей за сезон. Окончательное решение игрок должен принять позднее. Ему сначала важно понять, кто будет работать главным тренером команды в следующем сезоне и каким будет ее состав.

В этом сезоне — первом в «Амуре» — 30-летний американец набрал 36 (19+17) очков в 53 играх.

Зарплаты КХЛ