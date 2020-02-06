«Амур» погасил долги по зарплате перед хоккеистами команды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник, близкий к клубу. Как отмечает агентство, в четверг игрокам была выплачена зарплата сразу за три месяца, таким образом, все долги перед командой были погашены.

В декабре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что у клуба из Хабаровска «тревожная ситуация» с задолженностями, а 28 января стало известно, что «Амур» начал погашение долгов перед хоккеистами.