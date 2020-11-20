КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Амур» подписал полноценный контракт с Архиповым

16:00
Дмитрий Архипов. Фото ХК «Амур».
Дмитрий Архипов. Фото ХК «Амур».
Теги:

«Амур» заключил полноценный контракт с нападающим Дмитрием Архиповым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее хоккеист находился на просмотровом контракте в хабаровском клубе.

Нынешний сезон 27-летний форвард начинал в китайском «Куньлуне». В семи матчах он набрал 2 (0+2) очка. За «Амур» Архипов провел два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой в ворота «Авангарда».

Дополнительная информация:

https://www.hcamur.ru/news/item/nastoyashij-tigr/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир