«Амур» подписал однолетний контракт с форвардом Дюрандо

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«Амур» объявил о переходе нападающего Арно Дюрандо. С канадцем подписан однолетний контракт.

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал в трех клубах АХЛ — «Бриджпорт», «Ютику» и «Лаваль». В 48 матчах он набрал 24 (6+18) очка.

Всего в АХЛ на его счету 132 (54+78) очка в 215 играх.