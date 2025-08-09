«Амур» подписал однолетний контракт с Абросимовым

Защитник Роман Абросимов подписал контракт с «Амуром», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано на один год. 1 августа игрок подписал просмотровый контракт.

Сезон-2024/25 Абросимов провел в «Нефтехимике» и забил один гол в 8 матчах.