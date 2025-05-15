«Амур» подписал новый контракт с защитником Рыжиковым

«Амур» объявил о подписании нового соглашения с защитником Сергеем Рыжиковым. Новый контракт носит двусторонний характер, он рассчитан до 31 мая 2026 года.

«Остаться дома, в Хабаровске — радостная новость для меня. Родные трибуны, родной город, за тобой следят и болеют близкие люди. В Хабаровске особенные болельщики», — цитирует Рыжикова пресс-служба «Амура».

По словам 20-летнего защитника, он перестал считаться молодым игроком, которому положено место в составе по регламенту. «Теперь я буду биться за место в составе и стараться приносить пользу команде», — заявил хоккеист.

В сезоне-2024/25 воспитанник «Амура» в 50 матчах набрал 2 (1+1) очка при среднем игровом времени 7 минут 36 секунд.