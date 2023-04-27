«Амур» подписал новый контракт с защитником Минаевым

«Амур» объявил о подписании нового двустороннего контракта с защитником Елисеем Минаевым.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

22-летний защитник в минувшем сезоне провел за «тигров» 30 матчей и набрал 3 (0+3) очка, среднее игровое время 11 минут 44 секунды.

Кроме этого, в сезоне-2022/23 Минаев выступал за красноярский «Сокол», в составе которого стал серебряным призером ВХЛ. В плей-офф он сыграл 17 матчей и отличился одной результативной передачей.