КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Амур» подписал новый контракт с Болтановым

14:59
Теги:

«Амур» продлил контракт с нападающим Артуром Болтановым. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на два года и носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник магнитогорского хоккея присоединился к хабаровской команде по ходу сезона-2018/19. Провел два матча в КХЛ и был командирован в клуб-партнер — красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

В сезоне-2019/20 Болтанов в составе «Сокола» набрал 15 (9+6) очков в регулярном чемпионате, а также отдал две результативные передачи в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.hcamur.ru/news/item/amur-dostig-soglasheniya-o-podpisanii-novogo-kontrakta-s-arturom-boltanovym/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир