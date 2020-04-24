«Амур» подписал новый контракт с Болтановым

«Амур» продлил контракт с нападающим Артуром Болтановым. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на два года и носит двусторонний характер, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник магнитогорского хоккея присоединился к хабаровской команде по ходу сезона-2018/19. Провел два матча в КХЛ и был командирован в клуб-партнер — красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

В сезоне-2019/20 Болтанов в составе «Сокола» набрал 15 (9+6) очков в регулярном чемпионате, а также отдал две результативные передачи в плей-офф.