"Амур" подписал двухлетние двусторонние контракты с вратарями Евгением Аликиным и Евгением Киселевым, информирует официальный сайт клуба.

24-летний Аликин выступает за "Тигров" с 2015 года. В прошедшем сезоне провел 31 игру, отразив 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2.66 и 1 матче "на ноль".

Киселев в марте 2019 года стал победителем Зимней Универсиады в составе сборной России. Дебютировал за "Амур" в КХЛ в сезоне-2017/18. В минувшем чемпионате 21-летний голкипер сыграл 17 матчей за клуб-партнер хабаровчан в ВХЛ – "Сокол", отразив 93,4 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1.74 и 1 матче "на ноль".