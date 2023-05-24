«Амур» подписал контракт с нападающим Грачевым

«Амур» объявил о подписании контракта с нападающим Евгением Грачевым.

Контракт с форвардом рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

В прошлом сезоне в составе «Адмирала» нападающий провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 10 очков (3+7).

Форвард провел 34 матча в НХЛ за «Рейнджерс» и «Сент-Луис», а также в 274 игры в АХЛ.