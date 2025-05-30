«Амур» подписал контракт с Мищенко на год

Защитник Иван Мищенко заключил новый контракт с «Амуром», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

Мищенко выступает за «Амур» с 2023 года. В этом сезоне на счету 29-летнего защитника 64 матча в регулярном чемпионате, в которых он забросил 5 шайб и отдал 17 результативных передач.

Последние два года он является самым результативным защитником в «Амуре» при самом высоком среднем игровом времени в команде.