«Амур» подписал контракт с канадским нападающим Кейлофом

«Амур» заключил контракт с нападающим Эндрю Кейлофом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

31-летний Кейлоф уже играл в КХЛ за нижегородский «Торпедо» и челябинский «Трактор». Всего на его счету 120 матчей в лиге и 76 (30+46) очков.

Прошлый сезон форвард провел в шведском клубе «Векше Лейкерс». Сыграл 34 матча, в которых набрал 13 очков.