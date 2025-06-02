«Амур» подписал контракт с 35-летним форвардом Грачевым

«Амур» заключил контракт с нападающим Евгением Грачевым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 35-летним россиянином рассчитано на один год.

В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ Грачев провел 66 игр за «Амур» и набрал 17 (7+10) очков. Он играет за Хабаровский клуб с 2023 года.