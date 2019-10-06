«Амур» победил «Сочи»
19:25
«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Амуру» (1:2). Команда из Хабаровска выиграла четыре встречи из последних пяти.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Витасек — 2 (бол., Йордан, Т. Зогорна), 32:55 — 0:1. Точицкий — 4 (бол., Бертильссон, Росен), 37:26 — 1:1. Т. Зогорна — 3 (бол., Голубев), 48:45 — 1:2.
Вратари: Шикин (59:17) — Аликин.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 31 (9+16+6) — 17 (3+7+7).
Судьи: Белов, Бирин.
6 октября. Сочи. ДС «Большой».
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