«Амур» победил «Сочи»

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Амуру» (1:2). Команда из Хабаровска выиграла четыре встречи из последних пяти.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Витасек — 2 (бол., Йордан, Т. Зогорна), 32:55 — 0:1. Точицкий — 4 (бол., Бертильссон, Росен), 37:26 — 1:1. Т. Зогорна — 3 (бол., Голубев), 48:45 — 1:2.

Вратари: Шикин (59:17) — Аликин.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 31 (9+16+6) — 17 (3+7+7).

Судьи: Белов, Бирин.

6 октября. Сочи. ДС «Большой».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы